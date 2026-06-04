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В Свердловской области растут цены на овощи

На Среднем Урале выросли цены на овощи и мясные продукты.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области изменились цены на овощи и продукты. Так килограмм огурцов подорожал на 5,7%. Средняя цена составляет 151,56 рубля. Статистику с 25 мая по 1 июня приводит Свердловскстат.

К тому же, на 2,2% подорожал лук — до 47,90 за килограмм. Также изменились цены на свеклу +1,6% — до 55,65 за килограмм.

Вареная колбаса стала дороже на 1,8%. Теперь килограмм обходится в среднем 594,6 рубля. Полукопченная колбаса стала дороже на 1,07% — до 709,83 рубля за килограмм.

За неделю подешевели овощные консервы для детей на −2,78% до 762,2 рубля в среднем. Цена на макароны снизилась на −1, 79% до 132,3 рубля в среднем.