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На Южном Урале ввели дополнительную выплату для родных участников СВО

В Челябинской области расширились меры поддержки для семей участников СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области расширили меры поддержки для семей участников СВО. Для этого депутаты Заксобрания внесли поправки в региональный закон «Об образовании».

Как сообщает ЕАН, выплату будут получать родственники участников СВО, впервые учащиеся по программе профессиональной подготовки в государственных образовательных организациях и имеющие ограниченные возможности здоровья. Размер ежемесячного пособия составит 18,7 тыс. рублей.

Вдобавок депутаты внесли поправки в бюджет Челябинской области на текущей год. Они дополнительно направили 33,9 млн рублей на медицинскую помощь военнослужащим.