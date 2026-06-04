На Южном Урале ввели дополнительную выплату для родных участников СВО

В Челябинской области расширили меры поддержки для семей участников СВО. Для этого депутаты Заксобрания внесли поправки в региональный закон «Об образовании».
Как сообщает ЕАН, выплату будут получать родственники участников СВО, впервые учащиеся по программе профессиональной подготовки в государственных образовательных организациях и имеющие ограниченные возможности здоровья. Размер ежемесячного пособия составит 18,7 тыс. рублей.
Вдобавок депутаты внесли поправки в бюджет Челябинской области на текущей год. Они дополнительно направили 33,9 млн рублей на медицинскую помощь военнослужащим.