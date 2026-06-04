Цены на молочку за год: сливочное масло подешевело, а сыр и творог подорожали

Сливочное масло в течение года подешевело на 6%, достигнув средней цены в 215 рублей за упаковку весом 180 граммов. В то же время стоимость молока осталась неизменной, а цены на творог, сметану и сыр незначительно увеличились. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на данные сервиса мониторинга цен «Ценозавр».
Эксперты изучили динамику цен на молочную продукцию в магазинах различных городов России. В ходе исследования были проанализированы товары от разных производителей. Результаты показали следующее изменение цен за последний год:
Молоко (объём 900 мл) — цена не изменилась и составляет в среднем 88 рублей.
Творог (вес 180−200 граммов) — подорожал на 1%, достигнув стоимости 97 рублей.
Сметана (вес 180−200 граммов) — выросла в цене на 2% и теперь стоит в среднем 75 рублей.
Сливочное масло (вес 180 граммов) — снизилось в цене на 6%, достигнув 215 рублей за упаковку.
Сыр (вес 180−200 граммов) — подорожал на 1%, его средняя цена составила 280 рублей.
Приведённые данные включают средние цены с учётом скидок и акций, которые часто предлагают торговые сети.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, годовая инфляция в Нижегородской области в апреле 2026 года снизилась до 5,4%. В Приволжском федеральном округе — до 6,4%. В целом по стране этот показатель составил 5,6%.