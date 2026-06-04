Цены на молочку за год: сливочное масло подешевело, а сыр и творог подорожали

Сливочное масло в течение года подешевело на 6%, достигнув средней цены в 215 рублей за упаковку весом 180 граммов. В то же время стоимость молока осталась неизменной, а цены на творог, сметану и сыр незначительно увеличились. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на данные сервиса мониторинга цен «Ценозавр».