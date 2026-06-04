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На Куршской косе стали реже кормить животных

С начала года выписан всего один штраф.

На Куршской косе стали реже кормить животных. Такая подкормка запрещена и, кажется, посетители косы, это начали понимать и принимать. С начала года за кормление диких зверей выписан всего один штраф, раньше было больше. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказала пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.

«Мы первый штраф выписали в 2023 году. В 2024 их было уже восемь. В 2025 году — 13 штрафов. А в этом году за 5 месяцев всего один. То есть любуются, смотрят, но кормить не рискуют» — прокомментировала гостья студии.

Напомним, кормить животных нельзя, в том числе и потому что прирученные таким образом животные, например, лисы, выходят из леса на дорогу и их сбивают машины.

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