Созданы «часы старения», предсказывающие срок жизни человека по генам

В биологии «часами старения» называют математические модели, которые способны определять возраст организма по определенным биомаркерам, физической активности или даже по внешнему виду человека. Однако подобные решения обычно неточны в предсказании влияния тех или иных факторов на продолжительность жизни человека или животного. Новые транскриптомные часы, которым авторы дали название tAge, анализируют другой параметр — уровень экспрессии генов, позволяющий узнать, какие из них в данный момент выключены, а какие работают и с какой интенсивностью.