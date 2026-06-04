Созданы «часы старения», предсказывающие срок жизни человека по генам

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Международная группа исследователей, в которую вошли ученые и студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, разработала уникальные «часы старения» — инструмент, способный предсказывать ожидаемую продолжительность жизни человека и риск заболеваний по анализу активности генов. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature, сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.
«Международный исследовательский коллектив разработал универсальные транскриптомные часы — инструмент, который по результатам анализа активности нескольких тысяч генов определяет возраст и предсказывает ожидаемую продолжительность жизни и риск хронических заболеваний», — сообщили ТАСС в университете.
В биологии «часами старения» называют математические модели, которые способны определять возраст организма по определенным биомаркерам, физической активности или даже по внешнему виду человека. Однако подобные решения обычно неточны в предсказании влияния тех или иных факторов на продолжительность жизни человека или животного. Новые транскриптомные часы, которым авторы дали название tAge, анализируют другой параметр — уровень экспрессии генов, позволяющий узнать, какие из них в данный момент выключены, а какие работают и с какой интенсивностью.
«Разработанные часы успешно предсказывали время смерти и риск сердечно-сосудистых заболеваний в когортах людей из масштабных медицинских баз данных. А уровни белков, кодируемых ключевыми генами из модели, оказались связаны с риском диабета, сердечной недостаточности, гипертонии и депрессии», — пояснили в МГУ.
По словам заведующего отделом взаимодействия вирусов с клеткой НИИ ФХБ имени А. Н. Белозерского МГУ Сергея Дмитриева, ставшего одним из авторов разработки, созданные часы уже сегодня способны повысить эффективность поиска лекарств, замедляющих старение.
Эмбрион мыши сначала молодеет, а потом стареет.
«Часы старения» были обучены на данных более чем 11 тыс. образцов, соответствующих 25 типам тканей и органов из четырех видов млекопитающих. Часть этих образцов имела отношение к животным с искусственно измененной продолжительностью жизни, благодаря чему часы tAge улавливают тонкие изменения, связанные со здоровьем, болезнями и действием потенциальных геропротекторов.
Ученые в рамках эксперимента применили «часы старения» для оценки процесса развития эмбрионов мышей. Они обнаружили, что с момента оплодотворения и примерно до десятого дня внутриутробного развития биологический возраст плода стремительно уменьшался, после чего начинал расти.
«То есть эмбрион, получившийся в результате оплодотворения и только начавший развиваться, имеет отнюдь не нулевой возраст: “обнуление” получается в результате контролируемого процесса естественного омоложения, который занимает несколько дней», — отмечают исследователи.
Авторы наблюдали механизм «омоложения» эмбриона на уровне отдельных клеточных линий — нервной, сердечной и мышечной. Они назвали этот процесс «настоящей перезагрузкой биологического возраста».