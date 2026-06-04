Башин о застройке Светлогорска: «Ни деревца, ни кустика — все в бетоне!»

«Я тут недавно зашёл в Светлогорске на территорию за “Русью”, где построено сейчас несколько объектов. Ну, там просто ужас какой-то! — сообщил Башин. — Да и в Рыбном (микрорайон межде Пионерским и Светлогорском — прим. “Нового Калининграда”) в начале кусок ужасный. От Светлогорска там ничего. Подмосковье какое-то. И Градсовет какой-то был у нас, и какие-то решения принимались, а результат очень сомнительный, если не сказать хуже. Ужасный результат. Поэтому я даже не знаю, что лучше, с Градсоветом или без Градсовета, с чиновниками или без. Я не знаю, по какой причине, но плохо всё получается».