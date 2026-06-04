Башин о застройке Светлогорска: «Ни деревца, ни кустика — все в бетоне!»

Светлогорск постепенно утрачивает дух города-курорта из-за деятельности застройщиков. Об этом «Новому Калининграду» рассказал бывший главный архитектор Калининградской области и владелец компании «Архпроект Групп» Александр Башин. По мнению архитектора, плотные ряды высоток разрушают идеологию курорта, где ранее уважительно относились к рекреации, и силами Архитектурно-градостроительного совета этот процесс уже не остановить.
«Я тут недавно зашёл в Светлогорске на территорию за “Русью”, где построено сейчас несколько объектов. Ну, там просто ужас какой-то! — сообщил Башин. — Да и в Рыбном (микрорайон межде Пионерским и Светлогорском — прим. “Нового Калининграда”) в начале кусок ужасный. От Светлогорска там ничего. Подмосковье какое-то. И Градсовет какой-то был у нас, и какие-то решения принимались, а результат очень сомнительный, если не сказать хуже. Ужасный результат. Поэтому я даже не знаю, что лучше, с Градсоветом или без Градсовета, с чиновниками или без. Я не знаю, по какой причине, но плохо всё получается».
Башин добавил, что уплотнение курортной застройки превращает Светлогорск в обычный провинциальный город, у которого нет своей изюминки.
«До парка доходишь ещё, и как бы нормально. А выходишь… перекрестился и обратно пошёл. Надо церковь уже поставить на это место с крестом или большую вывеску повесить: “Вправо ходи, а влево не ходи”. Ни деревца, ни кустика, ни цветочка, понимаете? Все в бетоне! Кому эти квадратные метры нужны там? Я в ужасе в каком-то вот нахожусь. И это ж тоже через Градсовет прошло. А результат отвратительный. Не получается хорошего результата у нас», — заключил он.
Ранее архитектор уже обвинял застройщиков Светлогорска в жадности, из-за которой туристам все меньше хочется приезжать в этот город.