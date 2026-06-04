Между Ярославлем и Угличем запустили новый водный маршрут

Новый водный скоростной маршрут Ярославль — Углич запустили в Ярославской области, сообщили в региональном департаменте культуры. Развитие туристических услуг отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Открытие этого направления — часть системной работы по расширению в регионе водной пассажирской маршрутной сети. В прошлом году мы уже запустили движение по направлению Ярославль — Тутаев — Рыбинск, которое пользуется большим спросом. Уверен, что и новый маршрут, соединяющий сразу пять городов региона, будет востребован у жителей и гостей Ярославской области. Летом планируется запуск межрегионального маршрута из Ярославля в Плес через Кострому, также прорабатываются направление Ярославль — Пошехонье и маршрут из Нижнего Новгорода до Твери и Дубны через Ярославль», — рассказал губернатор Михаил Евраев.
Глава региона отметил, что маршрут обслуживает компания «ВодоходЪ» на скоростном судне «ВосходЪ» вместимостью 71 пассажир. Перевозки будут ежедневными.
На маршруте предусмотрены остановки в Тутаеве, Рыбинске и Мышкине. Как сообщил заместитель председателя правительства региона — министр дорожного хозяйства и транспорта области Роман Душко, судно стартует от речного вокзала Ярославля в 8:50, из Тутаева — в 9:40, из Рыбинска — в 10:50, из Мышкина — в 13:20 и прибывает в Углич в 14:05.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.