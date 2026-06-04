Между Ярославлем и Угличем запустили новый водный маршрут

«Открытие этого направления — часть системной работы по расширению в регионе водной пассажирской маршрутной сети. В прошлом году мы уже запустили движение по направлению Ярославль — Тутаев — Рыбинск, которое пользуется большим спросом. Уверен, что и новый маршрут, соединяющий сразу пять городов региона, будет востребован у жителей и гостей Ярославской области. Летом планируется запуск межрегионального маршрута из Ярославля в Плес через Кострому, также прорабатываются направление Ярославль — Пошехонье и маршрут из Нижнего Новгорода до Твери и Дубны через Ярославль», — рассказал губернатор Михаил Евраев.