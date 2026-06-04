В Курской области по соглашению на ПМЭФ построят научный центр за 2 млрд рублей

Всего в Курской области зарегистрировано одно ООО «Эсфи» — в августе 2021 года. Компания создана в августе 2021 года в областном центре. Общество специализируется на прочих научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 120 тыс. руб. Генеральным директором является Евгений Замота, ему же принадлежат 34% долей общества. По 33% — у Ярослава Дудко и Михаила Моисеева. В 2025 году выручка компании составила 412 млн, прибыль — 237 млн руб.