Журналистов не пускают к месту поиска семьи Усольцевых

Журналистам закрыли доступ к месту исчезновения семьи Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Лиза Алерт».
«Неподготовленные добровольцы и представители СМИ к месту проведения поисковых мероприятий не допускаются», — сказали в «Лиза Алерт». Это мотивировано обеспечением безопасности и эффективности поисковых работ, участвуют только специалисты.
В поисках задействованы около 80 человек — представители спасательных служб, силовых ведомств, охотнадзора, опытные волонтеры.
В СК придерживаются версии с несчастным случаем. Следователи исключают побег Усольцевых, инсценировку исчезновения. Однако версия с криминалом не отвергается.
Напомним, что Сергея, Ирину и Арину Усольцевых ищут с 30 сентября 2025 года. Пропали они 28 сентября в окрестностях Кутурчина, где их последний раз видели и куда они приезжали на машине. Автомобиль остался единственной зацепкой в деле Усольцевых, но какой-либо ясности в обстоятельства их пропажи не внес.
Поиски неоднократно возобновлялись, в том числе зимой. Обследовались леса, пещеры, окрестности Кутурчина, скалы Буратинка. Но пока поисковые мероприятия не дали каких-либо результатов.
Поиски Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае, в них приняли участие более 1,5 тысяч человек.
Последние новости о поисках Усольцевых на 4 июня можно узнать в материале.