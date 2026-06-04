Журналистов не пускают к месту поиска семьи Усольцевых

Напомним, что Сергея, Ирину и Арину Усольцевых ищут с 30 сентября 2025 года. Пропали они 28 сентября в окрестностях Кутурчина, где их последний раз видели и куда они приезжали на машине. Автомобиль остался единственной зацепкой в деле Усольцевых, но какой-либо ясности в обстоятельства их пропажи не внес.