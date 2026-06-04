400 млн рублей вложат в лыжную школу и благоустройство склонов в Нижнем Новгороде

Соглашение о строительстве лыжной школы и благоустройстве склонов в Нижнем Новгороде подписано на ПМЭФ-2026. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Договор подписали губернатор Глеб Никитин и учредитель Благотворительного фонда Сергей Колесников. Организация вложит в проект 400 млн рублей.
Деньги направят на строительство площадки для Нижегородской спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью и обустройство склонов Кошелевского оврага. Речь идет об участке между станцией канатной дороги и парком Победы на Гребном канале.
Строительство планируют завершить к 2028 году.
Напомним, хирургический корпус с поликлиникой построят в Нижнем Новгороде за 16,7 млрд рублей.