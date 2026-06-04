400 млн рублей вложат в лыжную школу и благоустройство склонов в Нижнем Новгороде

Деньги направят на строительство площадки для Нижегородской спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью и обустройство склонов Кошелевского оврага. Речь идет об участке между станцией канатной дороги и парком Победы на Гребном канале.