В Нижегородской области намерены снизить смертность от болезней сердца

Региональная программа разработана в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Согласно статистическим данным, содержащимся в документе, сейчас в области болезни системы кровообращения составляют наибольшую долю и занимают первое место в структуре смертности. Так, в 2023 году от них умерло 54,2 процента населения. Из этого количества от ишемической болезни сердца — более 50 процентов, от цереброваскулярных заболеваний — более 20 процентов.