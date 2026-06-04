В Краснодарском крае выбрали лучшего сварщика

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» подвели в Краснодаре. Конкурс организован в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в департаменте строительства Краснодарского края.
В соревнованиях приняли участие ведущие специалисты отрасли, которые подтвердили свою квалификацию и опыт работы. Конкурсные испытания состояли из двух этапов — теоретического и практического. Участникам предстояло продемонстрировать глубокие знания в области сварочных технологий, правил безопасности и умение применять различные методы сварки на практике.
Первое место занял Евгений Громов, который получил диплом и право представлять край на федеральном этапе конкурса. Серебряным призером стал Петр Покусаев, а бронзовым — Владимир Королев. Все финалисты были также награждены подарками от спонсоров.
«Такие мероприятия, как “Лучший по профессии”, демонстрируют, что рабочие специальности — это фундамент нашей экономики и залог ее успешного будущего. Убежден, что высокий уровень подготовки участников, который мы увидели, является прямым результатом их ежедневного кропотливого труда. Поздравляю победителя и благодарю всех конкурсантов за участие и неоценимый вклад в повышение престижа рабочих профессий в Краснодарском крае», — отметил руководитель регионального департамента строительства Владимир Праволамский.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.