В Краснодарском крае выбрали лучшего сварщика

«Такие мероприятия, как “Лучший по профессии”, демонстрируют, что рабочие специальности — это фундамент нашей экономики и залог ее успешного будущего. Убежден, что высокий уровень подготовки участников, который мы увидели, является прямым результатом их ежедневного кропотливого труда. Поздравляю победителя и благодарю всех конкурсантов за участие и неоценимый вклад в повышение престижа рабочих профессий в Краснодарском крае», — отметил руководитель регионального департамента строительства Владимир Праволамский.