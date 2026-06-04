Самозапрет на кредиты оформили около 30 млн россиян

Почти 30 млн россиян воспользовались возможностью оформить самозапрет на оформление кредитов, более 1,8 млн также установили самозапрет на оформление сим-карт, сообщили в аппарате правительства РФ со ссылкой на вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. Например, самозапрет на кредиты оформили уже 30 млн россиян, самозапрет на сим-карты — более 1,8 млн. В рамках нового комплекса мер также дадим возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников», — сказал вице-премьер.
Он также отметил востребованность жизненной ситуации «Защита от мошенников» на портале госуслуг. Сервисом, запущенным в мае прошлого года, уже воспользовались почти 4 млн человек. Кроме того, Григоренко добавил, что число преступлений с использованием информационных технологий за первые 4 месяца 2026 года снизилось более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Действуют десятки мер против кибермошенников. Они дают результат. Злоумышленникам становится труднее обманывать граждан — это подтверждается статистикой. По данным МВД, за первые четыре месяца этого года число преступлений с использованием информационных технологий снизилось больше чем на 30%. Все меньше жалоб поступает и на мошенничество в финансовой сфере. Мы переломили тенденцию, но работа продолжается. Ожидаем, что вскоре в Госдуме пройдет голосование по второму пакету мер правительства», — пояснил вице-премьер.
Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Он включает в себя широкий комплекс мер — от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.