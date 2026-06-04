Самозапрет на кредиты оформили около 30 млн россиян

«Действуют десятки мер против кибермошенников. Они дают результат. Злоумышленникам становится труднее обманывать граждан — это подтверждается статистикой. По данным МВД, за первые четыре месяца этого года число преступлений с использованием информационных технологий снизилось больше чем на 30%. Все меньше жалоб поступает и на мошенничество в финансовой сфере. Мы переломили тенденцию, но работа продолжается. Ожидаем, что вскоре в Госдуме пройдет голосование по второму пакету мер правительства», — пояснил вице-премьер.