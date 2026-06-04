В Ростове-на-Дону на Зелёном острове нашли стихийное кладбище

Недавно рядом появилось второе, детское захоронение, обнесённое небольшой оградкой. Напомним, в советское время Зелёный остров был обитаем. В его западной части располагался небольшой посёлок. Сейчас бывшие жилые кварталы заросли травой и кустарником.