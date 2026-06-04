В Ростове-на-Дону на Зелёном острове нашли стихийное кладбище

На Зелёном острове в Ростове возникло стихийное маленькое кладбище. Об этом сообщает издание «Молот» со ссылкой на местного жителя Сергея Ивженко.
Самое старое захоронение на острове принадлежит Александре Степановне Осиповой (1888−1971). Могила ухожена: надгробие покрашено, лежат искусственные цветы. По словам Ивженко, это место стало достопримечательностью, о которой знают постоянные посетители острова.
Недавно рядом появилось второе, детское захоронение, обнесённое небольшой оградкой. Напомним, в советское время Зелёный остров был обитаем. В его западной части располагался небольшой посёлок. Сейчас бывшие жилые кварталы заросли травой и кустарником.