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В Ростове-на-Дону на Зелёном острове нашли стихийное кладбище

Как минимум, два захоронения находятся на этой территории.

На Зелёном острове в Ростове возникло стихийное маленькое кладбище. Об этом сообщает издание «Молот» со ссылкой на местного жителя Сергея Ивженко.

Самое старое захоронение на острове принадлежит Александре Степановне Осиповой (1888−1971). Могила ухожена: надгробие покрашено, лежат искусственные цветы. По словам Ивженко, это место стало достопримечательностью, о которой знают постоянные посетители острова.

Недавно рядом появилось второе, детское захоронение, обнесённое небольшой оградкой. Напомним, в советское время Зелёный остров был обитаем. В его западной части располагался небольшой посёлок. Сейчас бывшие жилые кварталы заросли травой и кустарником.