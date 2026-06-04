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Воронежец выиграл чемпионат мира по нардам

Дмитрий Никитин победил на Кубке мастеров.

Источник: Комсомольская правда

Тбилиси принимает чемпионат мира по длинным нардам. В турнире участвуют около 500 спортсменов из почти 60 стран.

В Кубке мастеров лучшим стал воронежец Дмитрий Никитин. На пути к титулу наш земляк одержал шесть побед. В полуфинале он одолел будущего бронзового призера россиянина Армена Овсепяна (9:7), а в финале — узбека Акмаля Бурыева (9:8).

Напомним, что ранее в нынешнем сезоне Никитин выиграл проходивший в Ташкенте международный турнир Asian Grand Prix. В финале узбекского турнира он взял верх над представителем Татарстана Айратом Фатыховым.

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