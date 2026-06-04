Воронежец выиграл чемпионат мира по нардам

В Кубке мастеров лучшим стал воронежец Дмитрий Никитин. На пути к титулу наш земляк одержал шесть побед. В полуфинале он одолел будущего бронзового призера россиянина Армена Овсепяна (9:7), а в финале — узбека Акмаля Бурыева (9:8).