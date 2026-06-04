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В селе Черновец Курской области завершили строительство медпункта

В нем жители будут получать качественное обслуживание, наблюдаться у специалистов и проходить обследования.

Отделение общей врачебной практики (ООВП) возвели в селе Черновец Пристенского района Курской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.

«Строительство таких объектов повышает доступность медицинской помощи и направлено на укрепление здоровья и повышение благополучия жителей, что является важнейшей задачей национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”, инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — отметила министр восстановления, развития приграничья и строительства региона Светлана Дроздова.

Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. ООВП сможет одновременно принимать до 40 пациентов. В медпункте местные жители будут получать качественное медицинское плановое и экстренное обслуживание без необходимости длительных поездок, наблюдаться у квалифицированных специалистов и проходить регулярные обследования.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.