В селе Черновец Курской области завершили строительство медпункта

Отделение общей врачебной практики (ООВП) возвели в селе Черновец Пристенского района Курской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.
«Строительство таких объектов повышает доступность медицинской помощи и направлено на укрепление здоровья и повышение благополучия жителей, что является важнейшей задачей национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”, инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — отметила министр восстановления, развития приграничья и строительства региона Светлана Дроздова.
Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. ООВП сможет одновременно принимать до 40 пациентов. В медпункте местные жители будут получать качественное медицинское плановое и экстренное обслуживание без необходимости длительных поездок, наблюдаться у квалифицированных специалистов и проходить регулярные обследования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.