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Полиция Калининграда ищет женщину, потратившую 3 тыс. с чужой карты

Полиция Московского района Калининграда разыскивает женщину, которая 28 мая 2026 года нашла чужую банковскую карту и.

Источник: KaliningradToday

потратила с неё около 3 тысяч рублей. Деньги она снимать не стала, а расплачивалась картой за покупки в нескольких торговых точках города.

По данным следствия, это произошло в промежутке с 19:45 до 22:03. Женщина, чью личность сейчас устанавливают, совершала оплаты, пока владелец карты ещё не успел её заблокировать.

С формальной точки зрения, это не просто находка и трата чужих денег, а уголовно наказуемое деяние. По статье 158 УК РФ («Кража»), использование найденной банковской карты без разрешения владельца квалифицируется как кража денежных средств с банковского счёта. Даже если сумма небольшая, ответственность может быть серьёзной — вплоть до лишения свободы.

Полиция просит всех, кто узнал женщину на опубликованных кадрах или располагает информацией о её местонахождении, сообщить в ОМВД России по Московскому району. Контактные телефоны: 8 (902) 421−94−02, 8 (4012) 552−402, 552−403, а также 02 или 102.

Тем, кто находит чужие карты, лучше сразу передать их в банк или в полицию. Любая попытка расплатиться чужой картой — даже на небольшую сумму — теперь легко отслеживается через камеры магазинов и системы видеонаблюдения.

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