Полиция Калининграда ищет женщину, потратившую 3 тыс. с чужой карты

С формальной точки зрения, это не просто находка и трата чужих денег, а уголовно наказуемое деяние. По статье 158 УК РФ («Кража»), использование найденной банковской карты без разрешения владельца квалифицируется как кража денежных средств с банковского счёта. Даже если сумма небольшая, ответственность может быть серьёзной — вплоть до лишения свободы.