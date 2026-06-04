Калининградская область и Москва объединяют усилия в цифровом транспорте

Правительства Калининградской области и Москвы договорились о совместном внедрении передовых цифровых решений в сфере транспорта и безопасности. Соглашение подписали 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алексей Беспрозванных и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Речь идёт о передаче региону целого комплекса технологических разработок столицы. В первую очередь это программное обеспечение и информационные системы для повышения антитеррористической защищённости объектов транспорта, обеспечения безопасности пассажиров и автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Москва передаст калининградским властям системы видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, а также софт для их работы.
Особое место в соглашении занимает внедрение технологий распознавания лиц, компьютерного зрения и видеоаналитики. Как пояснил Максим Ликсутов, система «Сфера», уже работающая в Москве, помогает не только выявлять разыскиваемых преступников, но и искать пропавших людей. За всё время её работы удалось найти более 4,6 тысячи потерявшихся человек, из которых 561 — ребёнок.
Кроме того, стороны договорились сотрудничать в развитии парковочного пространства, создании интеллектуальной транспортной системы и систем мониторинга дорожного движения. Отдельный пункт — запуск в Калининграде и области московских билетных решений. Билетная система на базе «Тройки», по словам Ликсутова, уже успешно работает более чем в 34 регионах страны. Теперь к ним может присоединиться и Калининградская область.
Параллельно Алексей Беспрозванных подписал ещё одно соглашение — о намерениях с группой компаний «СтандартПроект» (входит в структуру «МТТЕХ») в лице компании «КРОТОС». Эта фирма считается экспертом в разработке ПО и цифровых технологий для силовых структур и госорганизаций. Предмет соглашения — создание, развертывание и обеспечение работы на территории Калининградской области систем видеонаблюдения и фото-видеофиксации. Это позволит объединить систему транспортной безопасности региона в единую цифровую среду на базе отечественных технологий.
Губернатор Беспрозванных подчеркнул, что региону интересен успешный опыт Москвы именно с точки зрения технологического суверенитета в критически важной сфере. По его словам, новые решения повысят безопасность жителей и гостей области, а также сделают регион более привлекательным для инвесторов и туристов.
Максим Ликсутов, в свою очередь, отметил, что Москва по задаче Сергея Собянина делится лучшими разработками с регионами, и поблагодарил губернатора за эффективное сотрудничество. Он выразил уверенность, что московские инновации сделают поездки в транспорте Калининградской области более безопасными, удобными и комфортными.