Калининградская область и Москва объединяют усилия в цифровом транспорте

Особое место в соглашении занимает внедрение технологий распознавания лиц, компьютерного зрения и видеоаналитики. Как пояснил Максим Ликсутов, система «Сфера», уже работающая в Москве, помогает не только выявлять разыскиваемых преступников, но и искать пропавших людей. За всё время её работы удалось найти более 4,6 тысячи потерявшихся человек, из которых 561 — ребёнок.