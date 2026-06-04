Зону поисков семьи Усольцевых закрыли, чтобы спасатели сосредоточились на работе

В Красноярском крае район, где ведутся поиски пропавшей семьи Усольцевых, временно закрыт для посещения посторонними лицами. Это позволит спасателям сконцентрироваться на операции и не отвлекаться на оказание помощи кому-либо еще. Такую информацию RT предоставили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что ограничение необходимо для упорядоченного проведения поисковых работ и недопущения появления в зоне поисков туристов и других посторонних людей. Ранее сообщалось, что в зоне поисков появился блокпост.
Как отметили в СК, в ходе предыдущих этапов поисков в этот район прибывало немало волонтеров и туристов, часть из которых затем нуждались в помощи. Люди травмировались, терялись и попадали в труднодоступные места, откуда их приходилось вывозить.
Семья Усольцевых, состоящая из 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины, пятилетней дочери Арины и их пса породы корги, пропала в Красноярском крае в конце сентября 2025 года. Они отправились в поход в район Манской петли и поселка Кутурчин 28 сентября. С тех пор о местонахождении семьи ничего не известно.
После исчезновения были обнаружены автомобиль и личные вещи пропавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
С наступлением теплоты 4 июня следователи возобновили поиски Усольцевых. Всего в мероприятии задействованы около 80 человек: силовики, криминалисты, спасатели, волонтеры и охотники.
Следствие проверило несколько версий случившегося, включая побег из страны. Они не подтвердились. Сейчас главными остаются версии несчастного случая и преступления.