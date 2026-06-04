Зону поисков семьи Усольцевых закрыли, чтобы спасатели сосредоточились на работе

Семья Усольцевых, состоящая из 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины, пятилетней дочери Арины и их пса породы корги, пропала в Красноярском крае в конце сентября 2025 года. Они отправились в поход в район Манской петли и поселка Кутурчин 28 сентября. С тех пор о местонахождении семьи ничего не известно.