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Сормовский районный суд подтвердил участие врача в СВО

Он является ветераном боевых действий.

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода подтвердил факт участия врача-рентгенолога в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.

Установлено, что с 9 марта 2023 года мужчина находился в зоне проведения СВО в качестве врача-рентгенолога. У него имеются документы, подтверждающие трудовую деятельность, а также удостоверение ветерана боевых действий, выданное Минздравом России.

«В 2025 году истец решил воспользоваться гарантированными льготами, установленными п. 3 ст. 16 Федерального закона “О ветеранах”, однако получил отказ ввиду того, что не является ветераном министерства обороны Российской Федерации и информация об участии гражданина в СВО у министерства обороны Российской Федерации отсутствует», — говорится в сообщении.

Решением суда от 2 июня 2026 года установлен факт участия истца в СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что вопросы поддержки участников СВО и членов их семей обсудили на комиссии Госсовета РФ.