Сормовский районный суд подтвердил участие врача в СВО

«В 2025 году истец решил воспользоваться гарантированными льготами, установленными п. 3 ст. 16 Федерального закона “О ветеранах”, однако получил отказ ввиду того, что не является ветераном министерства обороны Российской Федерации и информация об участии гражданина в СВО у министерства обороны Российской Федерации отсутствует», — говорится в сообщении.