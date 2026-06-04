На ПМЭФ-2026 представлен первый в мире терминал с искусственным интеллектом

— НЕО — это уже не просто терминал, а новое поколение платежных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приема платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры, — рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев.