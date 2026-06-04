На ремонт исторического здания бывшего стрелкового клуба в Гусеве выделили более 89 млн

На капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание стрелкового клуба» в Гусеве выделили более 89 млн рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
К поиску подрядчика готовится ГБУК «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». Работы необходимо выполнить по адресу: ул. Артиллерийская, 2а. На ремонт готовы потратить до 89 566 667 рублей. Финансирование рассчитано на два года. Порядка 44,5 млн рублей рассчитывают освоить в текущем году, ещё 45 млн — в 2027-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
Разработку проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению указанного объекта культурного наследия регионального значения завершили в октябре 2022 года. Работы изначально планировали провести в 2023 году за счёт средств регионального бюджета.
Здание было построено в 1911—1912 годах по проекту архитекторов из Кенигсберга Лемма и Норнеманна.
«Дом стрелков строился как театральный и концертный зал на 1200 мест, с большим балконом, оркестровой ямой и множеством вспомогательных помещений для артистов, — сообщается на сайте администрации муниципалитета. — На втором этаже находился Малый зал на 200 мест для закрытых мероприятий. Имелся также стрелковый стенд и кегельбан. На большой прилегающей территории размещались летние площадки для отдыха горожан. В послевоенные годы в здании был организован центр по сбору культурных ценностей для сортировки и переправки в районы, наиболее пострадавшие во время войны».
В настоящее время в здании бывшего стрелкового клуба размещается Дом офицеров Гусевского гарнизона.