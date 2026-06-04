В систему здравоохранения Дона внедрят IT-технологии при поддержке «ВымпелКом»

Для ЖКХ планируют внедрить систему видеоаналитики для контроля за вывозом мусора. ИИ-камеры смогут круглосуточно оценивать заполненность контейнеров, замечать переполнение и мусор рядом с площадкой, фиксировать номера мусоровозов и факты вывоза. Такое решение уже работает в других регионах и помогает наводить порядок во дворах, снижать число жалоб жителей.