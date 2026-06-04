В Госдуме призвали дать правовую оценку боунсмешингу

«Мы в очередной раз видим, как в информационном пространстве появляются новые, откровенно опасные и разрушительные практики. Так называемый “боунсмешинг” — это не забота о внешности и не здоровый образ жизни, а фактически пропаганда нанесения увечий самому себе под видом достижения неких навязанных стандартов привлекательности. Эта практика, к сожалению, набирает популярность во всем мире», — сказал Чернышов.