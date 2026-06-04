Банки осваивают «бережливый ИИ»: ставка только на то, что приносит живые деньги

Крупные финансовые организации меняют подход к технологическим инновациям. Если раньше искусственный интеллект часто внедряли как дань моде, то теперь банки требуют от него четкой финансовой отдачи. Этот прагматичный тренд отчетливо проявился на Петербургском международном экономическом форуме. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что группа планирует вложить в развитие ИИ в ближайшие…