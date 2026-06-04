Корпорация развития области и Кыргызстан договорились о сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме Корпорация развития Калининградской области и Российско-Кыргызский фонд развития подписали соглашение о сотрудничестве. Документ завизировали генеральный директор Корпорации Дмитрий Лапицкий и председатель правления фонда Артём Новиков. Церемония прошла в присутствии губернатора Алексея Беспрозванных и первого заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияра Амангельдиева.
Стороны договорились о взаимной поддержке инвестиционных проектов и развитии деловых связей между Калининградской областью и Кыргызстаном. Данияр Амангельдиев подтвердил готовность к сотрудничеству, особенно в сферах сельского хозяйства и туризма. Для Калининграда, который исторически является западными воротами России, расширение связей со странами Центральной Азии открывает новые логистические и торговые возможности.
В Корпорации развития подчеркнули, что придают особое значение международному сотрудничеству и намерены активно взаимодействовать с фондом в интересах региона. Российско-Кыргызский фонд развития был создан для финансирования совместных проектов и поддержки предпринимательства, так что у соглашения есть и практическое измерение: речь идёт не только о протоколах о намерениях, но и о реальных инвестициях и совместных предприятиях.
Для Калининградской области, которая находится в эксклаве и испытывает логистические сложности, диверсификация внешнеэкономических связей — одна из приоритетных задач. Сотрудничество с Кыргызстаном может дать региону новые рынки сбыта для местной продукции и, напротив, открыть доступ к товарам и услугам из Центральной Азии. С другой стороны, для Кыргызстана Калининградская область может стать окном в европейские рынки — пусть и с определёнными транспортными ограничениями.
Детали совместных проектов пока не раскрываются, но сам факт подписания соглашения на ПМЭФ, да ещё в присутствии высоких гостей из Кыргызстана, говорит о серьёзности намерений. Следующий шаг — разработка конкретных программ и отбор проектов для совместного финансирования.