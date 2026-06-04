Корпорация развития области и Кыргызстан договорились о сотрудничестве

В Корпорации развития подчеркнули, что придают особое значение международному сотрудничеству и намерены активно взаимодействовать с фондом в интересах региона. Российско-Кыргызский фонд развития был создан для финансирования совместных проектов и поддержки предпринимательства, так что у соглашения есть и практическое измерение: речь идёт не только о протоколах о намерениях, но и о реальных инвестициях и совместных предприятиях.