Пожарно-химические станции Вологодской области получили новую технику

Четыре единицы новой лесопожарной техники получили пожарно-химические станции Вологодской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. Ключи от техники специалистам вручил министр лесного комплекса области Евгений Агулов.
«Два вездехода отправятся на усиление Череповецкой пожарно-химической станции III типа, алюминиевая моторная лодка с подвесным мотором передана Вытегорской пожарно-химической станции III типа, а ПВХ-лодка с мотором — Кирилловской пожарно-химической станции I типа», — отметили в министерстве лесного комплекса.
Вездеходы предназначены для передвижения по труднодоступным местам на лесных территориях. Они оснащены шинами низкого давления, что позволяет преодолевать сложные заболоченные участки, двигаться по воде и бездорожью. Техника будет использоваться для транспортировки людей и материалов, инструментов, противопожарного оборудования. Моторная лодка устойчива при волнении и ветре, что очень важно, учитывая условия акватории Вытегорского округа.
Напомним, что пожарно-химические станции являются специализированными структурными подразделениями, организуемыми в лесхозах для предупреждения, оперативного обнаружения, ограничения распространения и ликвидации лесных пожаров. На территории области функционируют 27 таких станций.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.