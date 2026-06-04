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Пожарно-химические станции Вологодской области получили новую технику

В учреждения поступили вездеходы и лодки.

Источник: Национальные проекты России

Четыре единицы новой лесопожарной техники получили пожарно-химические станции Вологодской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. Ключи от техники специалистам вручил министр лесного комплекса области Евгений Агулов.

«Два вездехода отправятся на усиление Череповецкой пожарно-химической станции III типа, алюминиевая моторная лодка с подвесным мотором передана Вытегорской пожарно-химической станции III типа, а ПВХ-лодка с мотором — Кирилловской пожарно-химической станции I типа», — отметили в министерстве лесного комплекса.

Вездеходы предназначены для передвижения по труднодоступным местам на лесных территориях. Они оснащены шинами низкого давления, что позволяет преодолевать сложные заболоченные участки, двигаться по воде и бездорожью. Техника будет использоваться для транспортировки людей и материалов, инструментов, противопожарного оборудования. Моторная лодка устойчива при волнении и ветре, что очень важно, учитывая условия акватории Вытегорского округа.

Напомним, что пожарно-химические станции являются специализированными структурными подразделениями, организуемыми в лесхозах для предупреждения, оперативного обнаружения, ограничения распространения и ликвидации лесных пожаров. На территории области функционируют 27 таких станций.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.