Пожарно-химические станции Вологодской области получили новую технику

Вездеходы предназначены для передвижения по труднодоступным местам на лесных территориях. Они оснащены шинами низкого давления, что позволяет преодолевать сложные заболоченные участки, двигаться по воде и бездорожью. Техника будет использоваться для транспортировки людей и материалов, инструментов, противопожарного оборудования. Моторная лодка устойчива при волнении и ветре, что очень важно, учитывая условия акватории Вытегорского округа.