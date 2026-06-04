Егорова: ЕГЭ и ОГЭ являются серьёзным испытанием для нервной системы выпускников

Кроме того, эксперт предостерегает от сравнений своего ребёнка с более успешными сверстниками, поскольку это лишь усиливает психологическое давление. Угрозы наказаниями или шантаж недопустимы, так как они разрушают базовое чувство безопасности. Принуждение к непрерывной учёбе и отказ от сна приводят к переутомлению, при котором продуктивность стремится к нулю.