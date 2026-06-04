Егорова: ЕГЭ и ОГЭ являются серьёзным испытанием для нервной системы выпускников

Период сдачи ЕГЭ и ОГЭ является одним из наиболее напряжённых этапов в жизни школьника. Об этом сообщила ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии СГМУ им. В. И. Разумовского Алина Егорова.
По мнению эксперта, это экзаменационный этап является серьёзным испытанием для нервной системы, способное спровоцировать тревожные и депрессивные расстройства.
Егорова подчеркнула, что именно в этот момент поддержка со стороны родителей имеет критическое значение, так как высокий уровень тревоги негативно сказывается на когнитивных функциях: ухудшает память, снижает концентрацию внимания и способность к логическому мышлению, сообщает телеканал «Саратов 24».
Врач отметила, что экзаменационный стресс формируется под воздействием целого ряда факторов. Наибольшую опасность представляют хронический недосып, завышенные ожидания взрослых, сбои в режиме питания и недостаток физической активности (гиподинамия), а также вынужденная социальная изоляция, когда подросток отказывается от прогулок, увлечений и общения с друзьями ради подготовки.
Для минимизации негативных последствий специалист рекомендует родителям уделять первостепенное внимание режиму дня ребёнка. Необходимо обеспечить регулярный и достаточный сон без ночных бдений над учебниками. Важно следить за своевременным питанием, ограничивая потребление сладостей и кофеиносодержащих напитков. В расписание обязательно следует включить регулярные перерывы: короткие паузы после каждых 40−50 минут занятий и полноценные прогулки на свежем воздухе.
Во время отдыха полезно выполнять простую гимнастику для глаз, включающую перевод взгляда с близкого объекта на дальний, вращательные движения и частое моргание. Ключевым аспектом поддержки является создание эмоционально комфортной атмосферы: ребёнок должен быть уверен, что его любят не за оценки, а любой результат будет принят семьёй без паники и трагедии.
Кроме того, эксперт предостерегает от сравнений своего ребёнка с более успешными сверстниками, поскольку это лишь усиливает психологическое давление. Угрозы наказаниями или шантаж недопустимы, так как они разрушают базовое чувство безопасности. Принуждение к непрерывной учёбе и отказ от сна приводят к переутомлению, при котором продуктивность стремится к нулю.
Егорова призвала не преувеличивать значимость предстоящих испытаний, напоминая, что это всего лишь один из жизненных этапов, а не окончательный вердикт. Главным приоритетом всегда должны оставаться физическое здоровье и душевное равновесие ребёнка.
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