Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» стартует в Нижнем Новгороде 6 июня

Мероприятия фестиваля будут проходить с 12:00 до 22:00 каждую субботу до конца лета. Каждая суббота будет тематической. Так, 6 июня фестиваль начнется под лозунгом «Старт в лето». Большая часть программы пройдет в районе площади Маркина. Здесь пройдут музыкальные выступления, розыгрыши, мастер-классы, лекции и другие мероприятия.