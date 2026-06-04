Пропавших под Волгоградом 17-летних студентов нашли живыми

Напомним, 2 июня сотрудники МВД по городу Михайловке просили помощи в поиске двух несовершеннолетних студентов. Молодые люди ушли из дома еще 29 мая, больше о них ничего неизвестно. Предполагалось, что юноши могли уехать в Волгоград.