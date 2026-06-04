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Пропавших под Волгоградом 17-летних студентов нашли живыми

Сегодня, 4 июня, в ходе поисков были найдены двое 17-летних жителей Михайловки Волгоградской области.

Сегодня, 4 июня, в ходе поисков были найдены двое 17-летних жителей Михайловки Волгоградской области, которые ранее бесследно пропали. К счастью, оба молодых человека живы и здоровы.

Напомним, 2 июня сотрудники МВД по городу Михайловке просили помощи в поиске двух несовершеннолетних студентов. Молодые люди ушли из дома еще 29 мая, больше о них ничего неизвестно. Предполагалось, что юноши могли уехать в Волгоград.

Ранее сообщалось информагентством, что оба молодых человека состоят на профилактическом учете в ОУУП и ПДН.