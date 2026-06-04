«Атлантис» планирует построить под Черняховском завод по производству наггетсов и бургер-котлет

В 2024 году «Атлантис» ввёл в эксптуалацию завод панировочных сухарей под Ладушкином. Компания также рассчитывает запустить предприятие по производству картофеля фри и хашбрауна. Кроме того, планирует открыть завод по переработке молока в Калининграде и построить комплекс на 18 тысяч коров под Гусевом. Инвестор также выкупал компанию с проектом птицефабрики под Славском.