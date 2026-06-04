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«Атлантис» планирует построить под Черняховском завод по производству наггетсов и бургер-котлет

Общий объём инвестиций оценивают в 21 миллиард рублей.

Группа компаний «Атлантис» планирует построить под Черняховском завод по по переработке мяса курицы и говядины. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Областные власти подписали с инвестором соглашение о реализации проекта на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объём вложений в новое производство оценивают в 21 миллиард рублей. Завод собираются разместить на территории Черняховского индустриального парка.

Предприятие будет специализироваться на производстве наггетсов и бургер-котлет. Продукцию намерены поставлять в сети быстрого питания по всей России. Завод рассчитывают запустить в 2028 году.

Это значимый проект импортозамещающего направления, что особенно важно для Калининградской области в условиях санкционного давления Запада, и, безусловно, положительно влияет на экономику региона. Мощность производства заявлена на 256 тысяч тонн продукции в год. Отмечается, что на предприятии будет создано 1 100 единиц новых рабочих мест, — сказал губернатор Алексей Беспрозванных.

На форуме власти также подписали с «Атлантисом» соглашение о строительстве зерноперерабатывающего комплекса в Багратионовском округе. С учётом этих двух проектов инвестиции компании в экономику региона увеличатся до 127 миллиардов рублей.

«Атлантис» — один из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. В 2014 году компанию выкупили инвесторы из Индии. На территории предприятия в Багратионовском округе работают несколько заводов. Там производят замороженную продукцию из мяса птицы, рыбы и морепродуктов, сухие смеси, панировочные сухари и пшеничную муку. Полуфабрикаты экспортируют в ЕС, Китай, Вьетнам, Индию и другие страны.

В 2024 году «Атлантис» ввёл в эксптуалацию завод панировочных сухарей под Ладушкином. Компания также рассчитывает запустить предприятие по производству картофеля фри и хашбрауна. Кроме того, планирует открыть завод по переработке молока в Калининграде и построить комплекс на 18 тысяч коров под Гусевом. Инвестор также выкупал компанию с проектом птицефабрики под Славском.

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