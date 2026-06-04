Волгоградцев разочаровала первая проба клубники

— Как правило, низкие цены на ягоду означают только одно — ее нужно продать как можно скорее, — отмечают волгоградские производители. — В этом случае мы советуем взять контейнер в руки, поднять верхние ягодки и посмотреть на состояние оставшегося товара — не течет ли он? Нет ли на клубнике «трупных пятен»? По правде говоря, ниже 350 рублей тяжело отдавать даже оптом, ведь цены растут буквально на все — от коммунальных платежей до зарплат сотрудников.