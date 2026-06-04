В Самаре построят три школы и три детских сада

В Самаре построят три школы (на 1780 мест) и три детских сада (на 647 мест). По ряду объектов проекты проходят госэкспертизу, также ведется работа по изъятию земельных участков под соцобъекты в Октябрьском районе. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков в МАКС.