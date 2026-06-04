В Крыму запретили публиковать фото с бензовозами

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. В Крыму запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов, это будет расценено как содействие диверсионной деятельности, сообщает правительство республики.
«В Крыму запрещено снимать и выкладывать фото и видео бензовозов, а также публиковать информацию об их перемещениях. Это является содействием диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Тelegram-канале правительства.
В правительстве подчеркнули, что такого рода сведения ни в коем случае нельзя выкладывать в интернет, отправлять родным и друзьям, а также в закрытые чаты.
«Эта информация может быть использована врагом против безопасности России. Ради собственной безопасности лучше вовсе не делать фотографии и видео топливных конвоев», — предупредили в правительстве.
Там также напомнили, что возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 14 лет.
«Объясните детям, что нельзя снимать, выкладывать и отправлять “кружочки”, фото и видео передвижения бензовозов, а также военной техники», — призвали в правительстве.