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В Крыму запретили публиковать фото с бензовозами

В Крыму запретили публиковать фото и видео с бензовозами.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. В Крыму запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов, это будет расценено как содействие диверсионной деятельности, сообщает правительство республики.

«В Крыму запрещено снимать и выкладывать фото и видео бензовозов, а также публиковать информацию об их перемещениях. Это является содействием диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Тelegram-канале правительства.

В правительстве подчеркнули, что такого рода сведения ни в коем случае нельзя выкладывать в интернет, отправлять родным и друзьям, а также в закрытые чаты.

«Эта информация может быть использована врагом против безопасности России. Ради собственной безопасности лучше вовсе не делать фотографии и видео топливных конвоев», — предупредили в правительстве.

Там также напомнили, что возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 14 лет.

«Объясните детям, что нельзя снимать, выкладывать и отправлять “кружочки”, фото и видео передвижения бензовозов, а также военной техники», — призвали в правительстве.

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