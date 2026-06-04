На спасение мурманского океанариума собрали почти полмиллиона рублей

В 2022 году океанариум остался без лицензии, с тех пор представления там не проводятся. Сотрудники не получают зарплату с февраля, но остаются на своих местах и ухаживают за четырьмя краснокнижными тюленями. Они призывают к передаче океанариума в государственную собственность, к чему планировалось приступить еще в 2021 году.