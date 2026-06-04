Перинатальный центр Ростова сделал заявление после гибели младенца

В центре заявили, что процедура проводилась в строгом соответствии с клиническими рекомендациями и при отсутствии противопоказаний у пациентки. Также в медучреждении подчеркнули, что женщина была заранее проинформирована о возможных рисках и подписала добровольное информированное согласие на проведение манипуляции.