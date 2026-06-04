Страх, оговор и больная мама: почему главбух ФКР в суде отказалась от показаний

«Я Светлану на самом деле понимаю, — поделился после окончания ее допроса в перерыве Олег Туркин. — К нам ко всем с обысками пришли в 6 утра одновременно. Это, знаете, нерадостное мероприятие. А у Елены Миколайчук только осенью 2023-го родился ребёнок. У Светланы Сергеевны больная мама на иждивении. До этого отца не стало. Люди в масках пришли ко всем одновременно. Затем уже где-то в обед нас в наручниках отвезли в Следственный комитет. Глубоко во второй половине дня начались допросы. Все, кто изначально вину не признал, поехали в Изолятор временного содержания (ИВС). Ближе к ночи снова допросы. Все это время Титова провела в Следственном комитете. И поскольку она частично вину признала, пошла под подписку о невыезде. Кто не признал, поехал в ИВС. Я там был двое или трое суток. Пока мы там были, нас все время спрашивали, мол, не признали ли вину, пока тут сидите? Мы не признали. Потом поехали в суд, откуда нас могли отправить либо в СИЗО, либо под домашний арест. Нам избрали домашний арест. Ещё две девушки, которые просидели в ИВС двое суток, после этого изменили свои показания, частично признали вину, получили подписку о невыезде. Так что прекрасно понимаю Светлану».