В перинатальном центре Ростова ответили на обвинения в гибели младенца

— За эти годы мы сталкивались с горем, несомненно. Горе не знает границ. Материнское — особенно. Это больно. Нестерпимо порой. Не сохранить беременность, потерять ребенка — это большая трагедия для каждой семьи. Мы знаем это не понаслышке и каждый раз разделяем эту боль с каждой мамой. Мы всегда будем бороться за спасенные жизни матерей и детей, — добавили в перинатальном центре.