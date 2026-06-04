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Калининградец, который хранил крупную партию марихуаны, проведет три года в колонии

Отбывать наказание ему предстоит в учреждении общего режима.

23-летний житель Калининграда получил три года колонии общего режима. Он проходил по статье о незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как говорят в прокуратуре, что молодой человек в октябре 2025 года «обнаружил свертки с растительным веществом, являющимся наркотическим средством каннабис (марихуана)» и хранил их при себе для личного употребления.

Горожанин был задержан сотрудниками полиции, марихуану массой 262,07 г изъяли.

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