Калининградец, который хранил крупную партию марихуаны, проведет три года в колонии

23-летний житель Калининграда получил три года колонии общего режима. Он проходил по статье о незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как говорят в прокуратуре, что молодой человек в октябре 2025 года «обнаружил свертки с растительным веществом, являющимся наркотическим средством каннабис (марихуана)» и хранил их при себе для личного употребления.
Горожанин был задержан сотрудниками полиции, марихуану массой 262,07 г изъяли.
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