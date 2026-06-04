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В Епархии предупредили о перекрытии дорог из-за визита Патриарха Кирилла

Визит запланирован на 6−7 июня.

В Калининграде 6 и 7 июня перекроют движение в центре из-за приезда Святейшего Патриарха Кирилла. Об этом сообщил руководитель информационного отдела Калининградской епархии иерей Давид Рожин во время эфира в региональном информационном центре ТАСС.

Ограничения движения ожидаются с 16:00 6 июня и с 10:00 7 июня в районе площади Победы, у Кафедрального собора Христа Спасителя. По словам Давида Рожина, перекрытие дорог продлится всего около получаса.

«Если говорить об опыте прошлых лет, пока Патриарх находится в какой-то конкретной точке длительное время, ограничения движения есть только рядом с этим местом — скорее всего будут перекрыты въезды и выезды к месту пребывания Святейшего Патриарха. Когда Патриарх находится в движении, то есть перемещается из одной точки в другую, конечно, такие перекрытия происходят, но калининградцы помнят, что это занимает полчаса буквально», — сказал Давид Рожин.

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