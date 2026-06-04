В Епархии предупредили о перекрытии дорог из-за визита Патриарха Кирилла

«Если говорить об опыте прошлых лет, пока Патриарх находится в какой-то конкретной точке длительное время, ограничения движения есть только рядом с этим местом — скорее всего будут перекрыты въезды и выезды к месту пребывания Святейшего Патриарха. Когда Патриарх находится в движении, то есть перемещается из одной точки в другую, конечно, такие перекрытия происходят, но калининградцы помнят, что это занимает полчаса буквально», — сказал Давид Рожин.