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Спорторганизации Кубани прошли обучение основам бережливого управления

Они освоили программу в очном и онлайн-формате.

Источник: Национальные проекты России

Обучение представителей организаций, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Краснодарского края, прошло на учебной базе регионального центра компетенций (РЦК) в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда». Он является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики края.

Сотрудники освоили программу «Основы бережливого управления в социальной сфере» в двух форматах: очном и онлайн. Как отметил тренер РЦК Сергей Сергиенко, в онлайн-модуле участники познакомились с основами бережливого управления и изучили виды потерь. Такой гибридный подход позволил охватить теоретическую базу максимально полно без отрыва от практики.

В первый очный день для команд организовали тренинг «Фабрика офисных процессов». В ходе практической работы участники сократили время подготовки договора почти в пять раз и достигли намеченных финансовых показателей. Второй очный день был посвящен знакомству с лучшими практиками.

По итогам обучения организации приступят к реализации собственных проектов по улучшению процессов. В их числе — спортивные школы по плаванию, фигурному катанию на коньках и хоккею, спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе, спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта, а также спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике.

Напомним, узнать подробности участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.