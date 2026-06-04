Спорторганизации Кубани прошли обучение основам бережливого управления

Обучение представителей организаций, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Краснодарского края, прошло на учебной базе регионального центра компетенций (РЦК) в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда». Он является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики края.
Сотрудники освоили программу «Основы бережливого управления в социальной сфере» в двух форматах: очном и онлайн. Как отметил тренер РЦК Сергей Сергиенко, в онлайн-модуле участники познакомились с основами бережливого управления и изучили виды потерь. Такой гибридный подход позволил охватить теоретическую базу максимально полно без отрыва от практики.
В первый очный день для команд организовали тренинг «Фабрика офисных процессов». В ходе практической работы участники сократили время подготовки договора почти в пять раз и достигли намеченных финансовых показателей. Второй очный день был посвящен знакомству с лучшими практиками.
По итогам обучения организации приступят к реализации собственных проектов по улучшению процессов. В их числе — спортивные школы по плаванию, фигурному катанию на коньках и хоккею, спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе, спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта, а также спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике.
Напомним, узнать подробности участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.