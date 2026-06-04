Режим повышенной готовности ввели на двух территориях Советского района

Режим повышенной готовности ввели на двух территориях в Советском районе Нижнего Новгорода. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.
Зону из-за оползневого процесса установили (с 6 апреля) в границах домов № 45, 47, 49 по улице 1-ая Оранжерейная с учетом прилегающей 15-ти метровой территории. Администрация района должна была разместить информационные аншлаги в границах наиболее опасных мест, уведомить собственников домов о введение режима, организовать постоянный мониторинг оползневой зоны, а также выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по расчету устойчивости участка склона в границах существующего оползня в районе расположения домов.
Кроме того, с 3 апреля режим повышенной готовности введен в границах 50 метров от дома № 111 по улице Невзоровых. Это сделано в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан в результате размыва склона и разрушения асфальтового покрытия в районе постройки.
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» должно было выступить муниципальным заказчиком на выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту участка склона внутригородского оврага в районе дома № 111.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что режим повышенной готовности ввели из-за оползня у нижегородской канатки.