Режим повышенной готовности ввели на двух территориях Советского района

Зону из-за оползневого процесса установили (с 6 апреля) в границах домов № 45, 47, 49 по улице 1-ая Оранжерейная с учетом прилегающей 15-ти метровой территории. Администрация района должна была разместить информационные аншлаги в границах наиболее опасных мест, уведомить собственников домов о введение режима, организовать постоянный мониторинг оползневой зоны, а также выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по расчету устойчивости участка склона в границах существующего оползня в районе расположения домов.