Резервист «БАРС-НН»: работа мобильных огневых групп — важный элемент защиты в современной системе противовоздушной обороны

Территориальные защитники мобилизационного резерва «БАРС-НН» в ходе дежурств за два дня сбили еще четыре дрона во время отражения атак противника на критически важные объекты Нижегородской области. Командир одной из мобильных огневых групп с позывным «Опер» отметил, что эффективность противодействия воздушной угрозе повысилась, в том числе благодаря новому виду вооружения.
«Раньше наши группы проходили подготовку в одном из учебных центров Минобороны РФ. Теперь новое вооружение помогает более качественно выполнять задачи, потому что оно быстрое в развертывании и очень точное. Во время атаки на наше предприятие мы в кратчайшие сроки обезвредили сразу три беспилотника», — рассказал резервист «Опер».
Другая огневая группа со своих боевых позиций в ходе дежурства ликвидировала еще один БПЛА, направлявшийся к стратегически важному предприятию региона.
«Поступила информация, что на нас движутся вражеские дроны. Через некоторое время их стало отчетливо слышно. Нашему расчету была поставлена задача отразить атаку заградительным огнем. БПЛА был виден на расстоянии 500 метров, летел достаточно низко, примерно на высоте 30 метров. Мы сразу же открыли огонь из стрелкового вооружения и уничтожили маневрирующий дрон», — рассказал резервист с позывным «Десант».
Командир взвода противодействия БПЛА с позывным «Ком» рассказал об одной из последних атак, которая не прекращалась более двух суток. При этом он отметил, что все попытки нанести ущерб топливно-энергетическому предприятию были успешно отражены. «Ком» подчеркнул, что это результат качественной боевой подготовки и слаженной работы сослуживцев, а также накопленный опыт подразделений «БАРС-НН».
«Работа мобильных огневых групп — это важный элемент защиты в современной системе противовоздушной обороны. Хочу особо подчеркнуть оперативность и адаптивность бойцов. Это отлично проделанная работа, которая вносит неоценимый вклад в общую безопасность», — сообщил резервист с позывным «Ком».
Напомним, служба в составе резерва «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории Нижегородской области. Набор в состав резерва проводится на добровольной основе через военные комиссариаты муниципальных образований путем заключения контракта с Минобороны России в лице командира воинской части. Особенностью контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и сборами.
На весь период контракта резервистов обеспечивают денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. На время военных сборов за участниками сохраняются рабочее место и заработная плата, им обеспечивают страхование жизни и здоровья, медицинскую помощь и бесплатное питание.
Кроме того, указом губернатора Глеба Никитина для нижегородцев, пребывающих в мобилизационном резерве «БАРС-НН», и членов их семей установлены дополнительные меры поддержки. Для детей — бесплатные детский сад, питание в школе, спортивные секции и группы продленного дня, льготные путевки в лагеря и санатории Нижегородской области. Предусмотрено приоритетное право перевода ребенка в школу рядом с домом. Всей семье резервиста обеспечена внеочередная бесплатная медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на текущий год.
Для получения консультации и оформления указанных мер поддержки можно обратиться в управление социальной защиты населения, а также в учреждения образования и здравоохранения по месту жительства в зависимости от направленности необходимой меры поддержки.
Подробная информация о вступлении в «БАРС-НН» — в Telegram-канале: t.me/bars_nobl, в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/club233825182, на сайте: bars-nn.nobl.ru, по телефону: 8 800 10 17 017 (доб. 2). Горячая линия работает ежедневно с 09:00 до 20:00, по окончании рабочего дня кол-центр принимает звонки в автоматическом режиме.