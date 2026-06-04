Завод влажных кормов для животных построят за 2,2 млрд в Липецкой области

«Ъ-Черноземье» писал, что с 2024 года в Липецкой области работает завод по производству сухих кормов для домашних животных «Петэксперт», соглашение о строительстве которого подписано на ПМЭФ-2022. Изначально объем инвестиций оценивался в 1,1 млрд руб., однако в ходе реализации вложения превысили 3 млрд руб., а еще 1 млрд руб. инвестировали в расширение в 2025 году. Предприятие разместилось на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Первая очередь на площади 1,8 га включала ежегодный выпуск 20 тыс. т сухих кормов премиум- и супер-премиум-класса.