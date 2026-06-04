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Гендиректор «Роскосмоса» рассказал, почему России необходимо исследовать Луну

На вопрос о возможном «переезде» на спутник, глава Роскосмоса отметил, что такой вариант нельзя исключать.

Источник: Нижегородская правда

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, зачем России исследовать Луну. По его словам, спутник Земли станет тренировочной площадкой для создания инфраструктуры жизнеобеспечения на других планетах в будущем.

Главной причиной реализации лунной программы стало то, что она ближе. Это означает, что учиться налаживать привычный для людей быт гораздо дешевле и легче там, чем рисковать, например, на Марсе.

Кроме того, с технической точки зрения ни у одной страны мира пока что нет доступных технологий для полноценного развертывания инфраструктуры на Марсе. Полеты туда опасны для космонавтов лучевой болезнью для из-за радиации. А также астрономическое окно для полета возникает слишком редко.

На вопрос о возможном «переезде» на спутник, глава Роскосмоса с улыбкой отметил, что такой вариант нельзя исключать.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что NASA опубликовало полный архив фотографий миссии «Артемида‑2».