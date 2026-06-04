Гендиректор «Роскосмоса» рассказал, почему России необходимо исследовать Луну

Кроме того, с технической точки зрения ни у одной страны мира пока что нет доступных технологий для полноценного развертывания инфраструктуры на Марсе. Полеты туда опасны для космонавтов лучевой болезнью для из-за радиации. А также астрономическое окно для полета возникает слишком редко.