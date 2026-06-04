Гендиректор «Роскосмоса» рассказал, почему России необходимо исследовать Луну

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, зачем России исследовать Луну. По его словам, спутник Земли станет тренировочной площадкой для создания инфраструктуры жизнеобеспечения на других планетах в будущем.
Главной причиной реализации лунной программы стало то, что она ближе. Это означает, что учиться налаживать привычный для людей быт гораздо дешевле и легче там, чем рисковать, например, на Марсе.
Кроме того, с технической точки зрения ни у одной страны мира пока что нет доступных технологий для полноценного развертывания инфраструктуры на Марсе. Полеты туда опасны для космонавтов лучевой болезнью для из-за радиации. А также астрономическое окно для полета возникает слишком редко.
На вопрос о возможном «переезде» на спутник, глава Роскосмоса с улыбкой отметил, что такой вариант нельзя исключать.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что NASA опубликовало полный архив фотографий миссии «Артемида‑2».