Российские фильмы в кино за полгода посмотрели почти 50 миллионов человек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 миллиона человек, кассовые сборы составили 23,7 миллиарда рублей, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Из хороших новостей: мы не просели, не упали, по показателям за первое полугодие мы чуть выше в этом году, чем в прошлом. Важно отметить, что итогами первого полугодия стали 49,5 миллиона человек, которые пришли на российское кино в кинотеатры. Кассовые сборы наших фильмов составили 23,7 миллиарда рублей», — сказала она, говоря о результатах отечественного кинопроката за первые полгода.
Любимова отметила, что в первом полугодии уже есть четыре фильма-миллиардника — «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино».
«У нас было очень бодрое начало года. Все эти фильмы детские и семейные. Основная часть кассовых сборов пришлась на период новогодних праздников», — добавила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.