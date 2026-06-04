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Российские фильмы в кино за полгода посмотрели почти 50 миллионов человек

Любимова: российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 млн человек.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 миллиона человек, кассовые сборы составили 23,7 миллиарда рублей, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Из хороших новостей: мы не просели, не упали, по показателям за первое полугодие мы чуть выше в этом году, чем в прошлом. Важно отметить, что итогами первого полугодия стали 49,5 миллиона человек, которые пришли на российское кино в кинотеатры. Кассовые сборы наших фильмов составили 23,7 миллиарда рублей», — сказала она, говоря о результатах отечественного кинопроката за первые полгода.

Любимова отметила, что в первом полугодии уже есть четыре фильма-миллиардника — «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино».

«У нас было очень бодрое начало года. Все эти фильмы детские и семейные. Основная часть кассовых сборов пришлась на период новогодних праздников», — добавила она.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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