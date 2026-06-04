Российские фильмы в кино за полгода посмотрели почти 50 миллионов человек

«Из хороших новостей: мы не просели, не упали, по показателям за первое полугодие мы чуть выше в этом году, чем в прошлом. Важно отметить, что итогами первого полугодия стали 49,5 миллиона человек, которые пришли на российское кино в кинотеатры. Кассовые сборы наших фильмов составили 23,7 миллиарда рублей», — сказала она, говоря о результатах отечественного кинопроката за первые полгода.