Эксперт Воронцова: проект МГУ и МШУ Сколково по обучению медиков вышел успешным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня /ТАСС/. Три десятка студентов-медиков прошли обучение в рамках совместной программы МГУ им. Ломоносова и Московской школы управления Сколково, проект признан успешным, сообщила журналистам к.м.н., директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова» Минздрава России Мария Воронцова.
«В прошлом году мы анонсировали старт обучающей программы. И мы рады сообщить, что на сегодняшний день уже около 30 студентов прошли обучение по данной программе. Программа была достаточно интенсивной. Ребята учились каждую субботу с редкими исключениями. К сожалению, не все ребята дошли до конца, потому что требования были достаточно высоки. Однако те студенты, которые обучились, как нам кажется, довольны результатом. И более того, нам удалось некоторых ребят удержать в понимании того, что они хотят дальше продолжать свой путь во врачебной или фармацевтической профессии. Мне кажется, результатами данной программы мы все довольны, есть куда развиваться, и мы однозначно будем продолжать эту программу. На следующий год намечены уже кое-какие кадры и KPI, которые нам предстоит выполнить, и мы надеемся на взаимное понимание, соглашение в данном вопросе», — сказала она в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Профессор бизнес-практики, директор Центра развития здравоохранения МШУ Сколково Марина Велданова отметила, что студенты поняли, как много система здравоохранения ждет от них, и увидели, насколько широкий профиль компетенций необходим для того, чтобы оставаться в медицинской науке.
«Я рада, что точно молодежь пойдет в здравоохранение и будет развивать нашу индустрию дальше», — сказала она.
По мнению ректора Московской школы управления Сколково Александра Кима, проект получился в силу того, что удалось выстроить рабочие партнерские взаимоотношения. «Я рад тому, что мы сможем продолжать проект и развивать его дальше», — сказал он.