Эксперт Воронцова: проект МГУ и МШУ Сколково по обучению медиков вышел успешным

«В прошлом году мы анонсировали старт обучающей программы. И мы рады сообщить, что на сегодняшний день уже около 30 студентов прошли обучение по данной программе. Программа была достаточно интенсивной. Ребята учились каждую субботу с редкими исключениями. К сожалению, не все ребята дошли до конца, потому что требования были достаточно высоки. Однако те студенты, которые обучились, как нам кажется, довольны результатом. И более того, нам удалось некоторых ребят удержать в понимании того, что они хотят дальше продолжать свой путь во врачебной или фармацевтической профессии. Мне кажется, результатами данной программы мы все довольны, есть куда развиваться, и мы однозначно будем продолжать эту программу. На следующий год намечены уже кое-какие кадры и KPI, которые нам предстоит выполнить, и мы надеемся на взаимное понимание, соглашение в данном вопросе», — сказала она в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).