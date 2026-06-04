Осторожно, клещи: на Кубани снизилось число укусов, но угроза боррелиоза высока

С начала 2026 года в Краснодарском крае от укусов клещей пострадали более 2000 человек, из них почти половина — дети. При этом, по данным Роспотребнадзора, общая обращаемость в медицинские учреждения уменьшилась в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует об эффективности превентивных мер и осведомленности населения. Однако бдительность терять нельзя: каждый шестой исследованный клещ заражен опасной инфекцией.
«С начала года за помощью врачей после укуса клеща обратились 2054 жителя Кубани. Среди пострадавших — 821 ребенок до 14 лет. Наибольшее число инцидентов традиционно фиксируется в крупных населенных пунктах и популярных туристических зонах. На Черноморско-Азовском побережье на клещей пожаловались 494 человека, из них 153 ребенка. В Краснодаре за истекший период пострадали 427 человек, среди которых 162 ребенка», — сообщили в Роспотребнадзоре региона.
За истекший период 2026 года методами ИФА и ПЦР было изучено 6916 экземпляров клещей, снятых как с людей, так и с объектов внешней среды. Из 1696 клещей, снятых непосредственно с людей, в 15,2% случаев были обнаружены положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Это подчеркивает важность своевременного обращения к врачу после укуса и исследования насекомого.
В крае продолжаются активные мероприятия по борьбе с клещами. Уже обработано более 1863 гектаров территории, в том числе свыше 385 гектаров на территориях лечебно-оздоровительных учреждений.