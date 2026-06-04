Осторожно, клещи: на Кубани снизилось число укусов, но угроза боррелиоза высока

С начала 2026 года в Краснодарском крае от укусов клещей пострадали более 2000 человек, из них почти половина — дети. При этом, по данным Роспотребнадзора, общая обращаемость в медицинские учреждения уменьшилась в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует об эффективности превентивных мер и осведомленности населения. Однако бдительность терять нельзя: каждый шестой исследованный клещ заражен опасной инфекцией.