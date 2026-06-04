Девять нижегородцев заразились боррелиозом с начала сезона активности клещей

В 37% клещи кусали нижегородцев на придомовой территории, в 35% — на дачных участках, в 15% — в лесу. В лабораториях проверили 3811 клещей, семь из них были заражены энцефалитом. В целом число обращений к медикам из-за укусов клещей в 1,3 раза ниже многолетних показателей.