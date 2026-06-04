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Девять нижегородцев заразились боррелиозом с начала сезона активности клещей

Девять жителей Нижегородской области подхватили боррелиоз после укусов клещей в 2026 году.

Источник: Живем в Нижнем

Девять жителей Нижегородской области подхватили боррелиоз после укусов клещей в 2026 году. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей зафиксировано 2821 обращение в медучреждения области. Среди пострадавших от клещей было 756 детей. Чаще всего случаи регистрировались на Бору, в Дзержинске, Ветлужском и Павловском округах.

В 37% клещи кусали нижегородцев на придомовой территории, в 35% — на дачных участках, в 15% — в лесу. В лабораториях проверили 3811 клещей, семь из них были заражены энцефалитом. В целом число обращений к медикам из-за укусов клещей в 1,3 раза ниже многолетних показателей.

Напомним, нижегородцам советуют использовать кокосовое масло для защиты от комаров.