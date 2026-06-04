Новым начальником Краснодарского университета МВД назначен Роман Павленков

Генерал-майор Роман Павленков имеет колоссальный опыт работы в структурах Министерства внутренних дел и профильного образования. Службу в органах внутренних дел он начал почти 30 лет назад. В разные годы занимал пост первого заместителя начальника Нижегородской академии МВД России. Руководил Уральским юридическим институтом МВД России. С декабря 2022 года и до последнего назначения возглавлял Волгоградскую академию МВД России.