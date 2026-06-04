Новым начальником Краснодарского университета МВД назначен Роман Павленков

В Краснодарском университете Министерства внутренних дел РФ состоялось официальное представление нового руководителя. Образовательную организацию возглавил генерал-майор полиции Роман Павленков, сменивший на этом посту прежнее руководство вуза. С назначением на престижную должность нового начальника поздравили представители местной власти.
«Мы рады приветствовать Романа Павленкова на кубанской земле и убеждены, что под его руководством университет продолжит своё динамичное развитие, сохраняя статус одного из лучших ведомственных вузов страны. Назначение руководителя такого уровня — важное событие для всей системы образования и безопасности нашего региона. Выпускники вуза ежедневно стоят на страже покоя и безопасности краснодарцев, демонстрируя высочайшую дисциплину и верность долгу», — отметил заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.
Генерал-майор Роман Павленков имеет колоссальный опыт работы в структурах Министерства внутренних дел и профильного образования. Службу в органах внутренних дел он начал почти 30 лет назад. В разные годы занимал пост первого заместителя начальника Нижегородской академии МВД России. Руководил Уральским юридическим институтом МВД России. С декабря 2022 года и до последнего назначения возглавлял Волгоградскую академию МВД России.
Выступая перед личным составом и гостями университета, новый руководитель выразил признательность за высокое доверие и обозначил вектор дальнейшего развития учебного заведения.
«Благодарю за оказанное доверие со стороны руководства государства, руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации. В качестве основных задач для себя определяю продолжить совершенствование подготовки кадров с учетом использования современных педагогических технологий, технических программных средств, которые позволят выпускникам Краснодарского университета и всех его обособленных подразделений и филиалов соответствовать современным угрозам и вызовам», — отметил Роман Павленков.